Шок и паника, уклонение от участия в войне, - Данилов о реакции "на груз 200" в России
На десятый день сопротивления Украины российские войска деморализованы, часто отказываются воевать, много погибших
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Liga.net.
"Усугубляет ситуацию в России прибытие в регионы "груза 200" - масштабы жертв среди российских военнослужащих вызывают шок и панику. Ужесточаются тенденции отказа и уклонения от участия в боевых действиях в Украине среди военных страны-террориста", - сказано в сообщении.
По словам Данилова, не исключено, что в РФ могут объявить дополнительную мобилизацию.
Секретарь СНБО отметил, что "зомбированное российское общество готово кричать: "Можем повторить", но умирать за путинские фантазии оно не готово".
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