Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Шок и паника, уклонение от участия в войне, - Данилов о реакции "на груз 200" в России

Шок и паника, уклонение от участия в войне, - Данилов о реакции "на груз 200" в России

5 мартa, 2022 суббота
16:46
война с Россией

На десятый день сопротивления Украины российские войска деморализованы, часто отказываются воевать, много погибших

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Liga.net.

"Усугубляет ситуацию в России прибытие в регионы "груза 200" - масштабы жертв среди российских военнослужащих вызывают шок и панику. Ужесточаются тенденции отказа и уклонения от участия в боевых действиях в Украине среди военных страны-террориста", - сказано в сообщении.

По словам Данилова, не исключено, что в РФ могут объявить дополнительную мобилизацию.

Секретарь СНБО отметил, что "зомбированное российское общество готово кричать: "Можем повторить", но умирать за путинские фантазии оно не готово".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Алексей Данилов
Читайте также:
Єнс Столтенберг
4 мартa, 2022 пятница
РФ перебрасывает в Украину новое тяжелое вооружение, - Столтенберг
Шуфрич
4 мартa, 2022 пятница
Нардепа Шуфрича, задержанного на фотографировании позиций ВСУ, передали в СБУ, - Бирюков
Путін
4 мартa, 2022 пятница
Путин стремится вовлечь страны ОДКБ в войну в Украине, - Данилов
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 30.57
  • EUR
    Покупка 32.93
    Продажа 34.24
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
5 мартa
18:15
Адвокат Новиков: наша команда собирает факты военных преступлений Путина и российской армии для Гааги
18:08
Санкции против России
Деньги по продаже нефти и газа РФ в ЕС должны идти на гуманитарную помощь Украине – Центр оборонных реформ
17:58
гумманитарная помощь
Минсоцполитики: за прошедшие сутки в Украину доставили 3500 тонн гуманитарной помощи
17:55
Газпром
Клуб-победитель ЛЧ отказался расторгать контракт с Газпромом
17:55
Дмитрий Кулеба
"Не пахнет вам украинской кровью?": Кулеба заявил, что Shell тайно закупила российскую нефть
17:53
Украинцы уничтожили российскую технику на $3 млрд, - Forbes
17:46
Глава Киевской ОВА: "В психоневрологический диспансер в Бородянке, вероятно, зашло подразделение кадыровцев"
17:42
УЗ анонсировала эвакуационные поезда в Польшу из Днепра и Запорожья
17:39
путлер путин хуйло
В окружении Путина раскол, шесть олигархов выступили против российской агрессии, - Центр противодействия дезинформации
17:28
Украинские военные выгнали из Николаева оккупантов, захватили их технику и взяли в плен нескольких военных РФ, - ОВА
17:27
В ВС Германии выросло число резервистов из-за вторжения РФ в Украину
17:12
В России студентов заставляют записывать фейковые видео в поддержку захватчиков
17:08
На Одесчине сбили очередной российский самолет
16:58
Законные власти Энергодара вернулись в здание исполкома, безопасная эвакуация пока невозможна, - городской голова
16:57
Visa MasterCard
Федоров призвал Visa и Mastercard полностью остановить свои сервисы в РФ
16:51
Минцифры обнародовало перечень чатботов для борьбы с оккупантами и помощи себе и близким
16:49
пленные рашисты
Командирам оккупантов приказали забрать у подчиненных документы, вывозить тела погибших ночью и хоронить в братских могилах или уничтожать на месте, - Гончаренко
16:35
Под Николаевом украинские военные сбили еще один российский самолет, пилота взяли в плен
16:29
Германия начала отказываться от российского газа
16:29
Глава МИД Польши призвал РФ прекратить обстрелы в Украине на время переговоров
16:26
"Готовы ли вы просто надеяться, что ракета не прилетит в АЭС?": Резников призвал мир закрыть небо над Украиной
16:23
Эрдоган
Эрдоган проведет разговор с Путиным – попытается остановить войну
16:15
Из Волновахи и окрестных сел удалось эвакуировать около 400 человек, - глава Донецкой ОВА
16:05
Украинская ПВО сбила российский беспилотник
15:58
Итальянская полиция конфисковала яхты и виллы Усманова, Мордашова, Тимченко и пропагандиста Соловьева
15:55
аэрофлот
С 8 марта россияне смогут летать только в Минск
15:51
Чернигов
Сбитый над Черниговом самолет обстреливал город фугасно-авиационными бомбами, - Энергоатом
15:40
путлер
Путин заявил, что не планирует вводить в России военное положение
15:38
газ
Украина получила возможность импортировать газ из Польши, Словакии и Венгрии
15:33
Рекордные запасы: Киевский центр крови продолжит забор 9 марта
15:32
Вражеская авиация полностью уничтожила поселок Яковлевка на Харьковщине. Открыто уголовное производство
15:27
Окраины Торецка в Донецкой области оккупанты обстреляли из минометов, - ОВА
15:17
Борис Джонсон
Британский журналист ранен под Киевом, Джонсон отреагировал
15:12
Власти террористов в ОРЛО издали "указ" о перерегистрации всех документов, выданных госорганами Украины, - Центр противодействия дезинформации
15:05
Обновлено
На Николаевщине сбили четыре вражеских вертолета и отобрали у захватчиковтехнику
14:56
СБУ: Россия подготовила фейк о "секретной украинско-американской тюрьме" для пленных оккупантов
14:53
В шести областях Украины возникли проблемы с газом из-за боевых действий
14:50
ПриватБанк
ПриватБанк продлил срок действия всех платежных карт на полгода
14:28
Военные из Госспецсвязи нуждаются в шлемах и бронежилетах
14:23
Zara
Бренды одежды Zara, Bershka, Pull&Bear и Oysho прекращают продажи в России
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV