Шок и паника, уклонение от участия в войне, - Данилов о реакции "на груз 200" в России

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Liga.net.

"Усугубляет ситуацию в России прибытие в регионы "груза 200" - масштабы жертв среди российских военнослужащих вызывают шок и панику. Ужесточаются тенденции отказа и уклонения от участия в боевых действиях в Украине среди военных страны-террориста", - сказано в сообщении.

По словам Данилова, не исключено, что в РФ могут объявить дополнительную мобилизацию.

Секретарь СНБО отметил, что "зомбированное российское общество готово кричать: "Можем повторить", но умирать за путинские фантазии оно не готово".