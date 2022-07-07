Шок для местного населения. В Литве без предупреждения военные самолеты устроили учебный воздушный бой
Жители курортного литовского города Швянтои в четверг сообщили о пролете истребителей в небе, сопровождавшемся яркими вспышками – военные утверждают, что это обучение
Об этом сообщает литовское издание 15min.
Один из очевидцев сообщил, что около 21:15 по местному времени в небе пролетел самолет, вслед за ним появились два истребителя, перехвативших его. Затем они вместе совершили круг над пляжем, после чего истребители применили сигнальные ракеты – очевидно, чтобы отвлечь внимание ракет, которые теоретически могли запускаться по ним.
Представитель командования Вооруженных сил Латвии Рюта Монтвиле сообщила, что самолеты принимали участие в военных учениях по полицейскому сопровождению воздушных судов.
Как отметил мэр соседнего курортного города Паланга Шарунас Уайткус, о проведении учений местные власти и полицию заранее не сообщали.
"Сейчас люди так уязвимы, телефон аж разрывался", - добавил Вайткус в Facebook.
Отметим, что на военной авиабазе Шяуляй на севере Литвы дислоцируются четыре португальских истребителя F-16 и семь испанских Eurofighter Typhoon. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения России в Украину на базу опрокинули истребители F-35.
- Напомним, сегодня, 7 июня, президенты Польши и Литвы инспектировали место потенциальной атаки РФ вблизи Калининградского анклава.
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