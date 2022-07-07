Об этом сообщает литовское издание 15min.

Один из очевидцев сообщил, что около 21:15 по местному времени в небе пролетел самолет, вслед за ним появились два истребителя, перехвативших его. Затем они вместе совершили круг над пляжем, после чего истребители применили сигнальные ракеты – очевидно, чтобы отвлечь внимание ракет, которые теоретически могли запускаться по ним.

Все время близко к port of Klaipėda (Lithuania), незнакомый (probably propeller military) план был проведён над Балтичным морем, которое было подписанным по НАТО НАТО своими полицами планов на сигнальной и поднятой к морю. pic.twitter.com/opahcNpU9w — Saulius Strazdas (@sstrazdas) 7 июля 2022

Представитель командования Вооруженных сил Латвии Рюта Монтвиле сообщила, что самолеты принимали участие в военных учениях по полицейскому сопровождению воздушных судов.

Как отметил мэр соседнего курортного города Паланга Шарунас Уайткус, о проведении учений местные власти и полицию заранее не сообщали.

"Сейчас люди так уязвимы, телефон аж разрывался", - добавил Вайткус в Facebook.

Сегодня после близлежащего port of Klaipėda (Lithuania), неизвестный план, который был поделен по НАТО полицейских планов. pic.twitter.com/aNuSw2b2Vo — Saulius Strazdas (@sstrazdas) 7 июля 2022

Отметим, что на военной авиабазе Шяуляй на севере Литвы дислоцируются четыре португальских истребителя F-16 и семь испанских Eurofighter Typhoon. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения России в Украину на базу опрокинули истребители F-35.

Напомним, сегодня, 7 июня, президенты Польши и Литвы инспектировали место потенциальной атаки РФ вблизи Калининградского анклава.

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