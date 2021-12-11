Шмыгаль заявил о рекордном уровне иностранных инвестиций

Об этом Шмыгаль сообщил в Facebook.

Он отметил, что, по оценкам экспертов, в 2021 году общая сумма иностранных инвестиций в экономику Украины составит $6,5 млрд.

"Это рекордный уровень за последние пять лет, с тех пор как была введена новая методология их подсчета от НБУ. Большая часть этой суммы инвестиций - это результат того, что предприятия с иностранным капиталом свои доходы, прибыли реинвестируют в свою деятельность и развитие", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что национальная экономическая стратегия правительства предполагает, что с 2025 года Украина должна выйти на уровень иностранных инвестиций в 15 млрд долларов ежегодно. Для этого приняты и имплементируются более 10 различных программ поддержки инвесторов и улучшения инвестиционного климата.