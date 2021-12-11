Шмыгаль заявил о рекордном уровне иностранных инвестиций
Украина в 2021 году привлечет $6,5 млрд иностранных инвестиций, что станет рекордом за последние пять лет
Об этом Шмыгаль сообщил в Facebook.
Он отметил, что, по оценкам экспертов, в 2021 году общая сумма иностранных инвестиций в экономику Украины составит $6,5 млрд.
"Это рекордный уровень за последние пять лет, с тех пор как была введена новая методология их подсчета от НБУ. Большая часть этой суммы инвестиций - это результат того, что предприятия с иностранным капиталом свои доходы, прибыли реинвестируют в свою деятельность и развитие", - написал Шмыгаль.
Он добавил, что национальная экономическая стратегия правительства предполагает, что с 2025 года Украина должна выйти на уровень иностранных инвестиций в 15 млрд долларов ежегодно. Для этого приняты и имплементируются более 10 различных программ поддержки инвесторов и улучшения инвестиционного климата.
- Напомним, 6 ноября Денис Шмыгаль сообщил, что за три квартала 2021 года Украина получила $4,8 млрд прямых иностранных инвестиций.
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