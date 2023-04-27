Шмыгаль заявил, что в июле Украина ожидает услышать, когда станет членом НАТО

Об этом пишет "РБК-Украина", ссылаясь на пресс-конференцию Шмыгаля в Риме.

Он также подчеркнул, что вступление Украины в НАТО станет достоянием для Североатлантического союза.

"Убежден, что вступление Украины в НАТО станет достоянием для НАТО. Мы ожидаем от саммита, конечно, конкретики от наших партнеров и надеемся, что получим ответы на вопрос о том, когда Украина станет членом НАТО. Конечно, мы просим о поддержке Италии, Испанию и всех наших партнеров, всех поддерживающих", - сказал премьер.

Шмыгаль также подчеркнул, что Украина уже воюет по стандартам НАТО.