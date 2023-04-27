Шмыгаль заявил, что в июле Украина ожидает услышать, когда станет членом НАТО
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на саммите НАТО в июле в Вильнюсе Украина ожидает услышать, когда сможет стать членом Альянса
Об этом пишет "РБК-Украина", ссылаясь на пресс-конференцию Шмыгаля в Риме.
Он также подчеркнул, что вступление Украины в НАТО станет достоянием для Североатлантического союза.
"Убежден, что вступление Украины в НАТО станет достоянием для НАТО. Мы ожидаем от саммита, конечно, конкретики от наших партнеров и надеемся, что получим ответы на вопрос о том, когда Украина станет членом НАТО. Конечно, мы просим о поддержке Италии, Испанию и всех наших партнеров, всех поддерживающих", - сказал премьер.
Шмыгаль также подчеркнул, что Украина уже воюет по стандартам НАТО.
- Накануне саммита НАТО в Вильнюсе литовский президент Гитанас Науседа заявил , что необходимо найти конкретные механизмы, позволяющие Украине быстро интегрироваться в пространство НАТО.
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