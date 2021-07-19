Шмыгаль заявил, что нужно открыть пункты вакцинации в аэропортах и на пограничных КПП

Об этом шла речь во время селекторного совещания в ОПУ.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, на этой неделе в регионы будет направлено еще 3,3 млн доз вакцины: 2 млн Moderna, 1 млн CoronaVac и 300 тыс. доз Pfizer.

Шмыгаль отметил необходимость создания пунктов прививок на пунктах пропуска, чтобы каждый смог вакцинироваться.

"Нужно развернуть пункты прививки в аэропортах и наземных пунктах пропуска и максимально проводить вакцинацию. На этой неделе мы запускаем пятый этап вакцинации. Вакцины в Украине достаточно для того, чтобы прививать всех желающих", - отметил премьер.

По итогам совещания, министрам и руководителям государственных предприятий дали задание начать активную вакцинацию коллективов.

Ляшко сообщил, что впервые за несколько месяцев возросло количество новых больных COVID-19. За прошедшую неделю зафиксировали 3 460 новых случаев, что на 253 больше, чем за две недели назад.

Минздрав предлагает усилить контроль при пересечении государственной границы из-за штамма "Дельта".

По словам Ляшко, предлагается, что все вакцинированные лица, которые будут приезжать, должны будут пройти 14 дней самоизоляции, или неделю, если после этого получат отрицательный ПЦР-тест. Украинцы до 18 лет и лица, выехавшие из страны до вступления в силу этих правил, будут освобождаться от самоизоляции.

