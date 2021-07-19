Шмыгаль заявил, что нужно открыть пункты вакцинации в аэропортах и на пограничных КПП
Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает открыть пункты прививки от коронавируса в аэропортах и в наземных пунктах пропуска
Об этом шла речь во время селекторного совещания в ОПУ.
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, на этой неделе в регионы будет направлено еще 3,3 млн доз вакцины: 2 млн Moderna, 1 млн CoronaVac и 300 тыс. доз Pfizer.
Шмыгаль отметил необходимость создания пунктов прививок на пунктах пропуска, чтобы каждый смог вакцинироваться.
"Нужно развернуть пункты прививки в аэропортах и наземных пунктах пропуска и максимально проводить вакцинацию. На этой неделе мы запускаем пятый этап вакцинации. Вакцины в Украине достаточно для того, чтобы прививать всех желающих", - отметил премьер.
По итогам совещания, министрам и руководителям государственных предприятий дали задание начать активную вакцинацию коллективов.
Ляшко сообщил, что впервые за несколько месяцев возросло количество новых больных COVID-19. За прошедшую неделю зафиксировали 3 460 новых случаев, что на 253 больше, чем за две недели назад.
Минздрав предлагает усилить контроль при пересечении государственной границы из-за штамма "Дельта".
По словам Ляшко, предлагается, что все вакцинированные лица, которые будут приезжать, должны будут пройти 14 дней самоизоляции, или неделю, если после этого получат отрицательный ПЦР-тест. Украинцы до 18 лет и лица, выехавшие из страны до вступления в силу этих правил, будут освобождаться от самоизоляции.
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