Шмыгаль заявил, что на восстановление Украины в 2023 году нужно $17 млрд
На восстановление Украины в этом году нужно $17 млрд. Киев ожидает создания механизма направления арестованных российских активов на компенсацию ущерба от войны
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на встрече с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, передает ресс-служба правительства.
Шмыгаль призвал ЕС присоединяться к быстрому восстановлению Украины.
"В этом году на эти нужды нужно 17 млрд долларов. Один из ключевых источников финансирования — российские активы. Следует создать реальный механизм их направления на компенсацию ущерба, нанесенного войной", — заявил премьер-министр.
В свою очередь Домбровскис подчеркнул, что ЕС и дальше будет всесторонне поддерживать Украину.
- 31 января Шмыгаль заявил, что потребности Украины в восстановлении могут превысить $600-750 млрд.
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