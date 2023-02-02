Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на встрече с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, передает ресс-служба правительства.

Шмыгаль призвал ЕС присоединяться к быстрому восстановлению Украины.

"В этом году на эти нужды нужно 17 млрд долларов. Один из ключевых источников финансирования — российские активы. Следует создать реальный механизм их направления на компенсацию ущерба, нанесенного войной", — заявил премьер-министр.

В свою очередь Домбровскис подчеркнул, что ЕС и дальше будет всесторонне поддерживать Украину.

31 января Шмыгаль заявил, что потребности Украины в восстановлении могут превысить $600-750 млрд.

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