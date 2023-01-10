Об этом информирует в телеграме Денис Шмыгаль.

"На 2023 год планируем и дальше адаптировать социальную поддержку к военным и послевоенным условиям. Есть амбиции разработать и способствовать принятию Социального кодекса Украины. Он будет охватывать все социальные компоненты с учетом философии адресности и преодоления сложных жизненных обстоятельств человека", - говорит Шмыгаль.

Премьер-министр Украины сказал, что в госбюджете на социальную поддержку было выделено более 444 млрд на расходы, это почти на 42 млрд больше, чем в 2022 году.

Шмыгаль добавил, что в пенсионной сфере планируют развивать накопительную пенсию, ведь очень важно дать возможность украинцам в молодом возрасте позаботиться о своей старости.