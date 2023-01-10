Шмыгаль выразил надежду на создание в 2023 году Социального кодекса Украины
Премьер-министр Денис Шмыгаль выразил надежду на то, что правительство в 2023 году создаст Социальный кодекс Украины
Об этом информирует в телеграме Денис Шмыгаль.
"На 2023 год планируем и дальше адаптировать социальную поддержку к военным и послевоенным условиям. Есть амбиции разработать и способствовать принятию Социального кодекса Украины. Он будет охватывать все социальные компоненты с учетом философии адресности и преодоления сложных жизненных обстоятельств человека", - говорит Шмыгаль.
Премьер-министр Украины сказал, что в госбюджете на социальную поддержку было выделено более 444 млрд на расходы, это почти на 42 млрд больше, чем в 2022 году.
Шмыгаль добавил, что в пенсионной сфере планируют развивать накопительную пенсию, ведь очень важно дать возможность украинцам в молодом возрасте позаботиться о своей старости.
- Напомним, экономисты прогнозируют, что в 2023 году инфляция в Украине может вырасти на 2-3%.
- Индексация пенсионных выплат в Украине запланирована на март, после того, как станет известно, каков уровень инфляции.
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