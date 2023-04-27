Об этом Шмыгаль сообщил в телеграме.

Он отметил, что рассказал Папе, как украинцы ежедневно вынуждены бороться за свои жизни в войне, которую развязала Россия. "Мы ценим усилия Святого Престола, направленные на завершение войны, и считаем, что лучший путь к миру – это формула президента Украины Владимира Зеленского. Надеемся, Ватикан присоединится к ее реализации, в частности, к процессу возвращения пленных и депортированных, восстановлению справедливости и фиксации окончания войны", – написал Шмыгаль.

Премьер добавил, что поблагодарил Папу за гуманитарную помощь, а также за лечение в ватиканском госпитале украинских детей, пострадавших от российской агрессии. Также Шмыгаль передал Папе Франциску фотоальбом о преступлениях России в Буче, Бородянке и других городах Украины.

"Пригласил Папу Франциска в Украину. Будем рады приветствовать Понтифика в это нелегкое время. Рассчитываем, что Святой Престол использует свое влияние, чтобы вернуть мир на все наши земли", - написал Шмыгаль.