Шмыгаль встретился с Папой Римским в Ватикане и пригласил его в Украину
В Ватикане состоялась встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с Папой Франциском
Об этом Шмыгаль сообщил в телеграме.
Он отметил, что рассказал Папе, как украинцы ежедневно вынуждены бороться за свои жизни в войне, которую развязала Россия. "Мы ценим усилия Святого Престола, направленные на завершение войны, и считаем, что лучший путь к миру – это формула президента Украины Владимира Зеленского. Надеемся, Ватикан присоединится к ее реализации, в частности, к процессу возвращения пленных и депортированных, восстановлению справедливости и фиксации окончания войны", – написал Шмыгаль.
Премьер добавил, что поблагодарил Папу за гуманитарную помощь, а также за лечение в ватиканском госпитале украинских детей, пострадавших от российской агрессии. Также Шмыгаль передал Папе Франциску фотоальбом о преступлениях России в Буче, Бородянке и других городах Украины.
"Пригласил Папу Франциска в Украину. Будем рады приветствовать Понтифика в это нелегкое время. Рассчитываем, что Святой Престол использует свое влияние, чтобы вернуть мир на все наши земли", - написал Шмыгаль.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.33
Покупка 37.33Продажа 37.99
-
EUR
Покупка 40.9Продажа 41.84
- Актуальное
- Важное