Шмыгаль встретился с главой МИД Канады: обсудили упрощение поездок для украинцев, соглашение о свободной торговле и привлечение канадских инвесторов
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в понедельник, 17 января, провели встречу в Киеве
Об этом сообщает Правительственный портал.
Основной темой разговора было укрепление торгово-экономических отношений между Украиной и Канадой. Шмыгаль заявил, что для усиления экономического сотрудничества стран важно расширить Соглашение о свободной торговле на услуги и инвестиции. В этом отношении в ближайшее время должны состояться переговоры.
"Надеюсь, объявление о начале этих переговоров состоится до конца этого месяца по случаю установления дипломатических отношений между нашими странами", – сказал Шмыгаль.
Премьер-министр Украины добавил, что в экономической сфере к реализации совместных проектов следует привлекать канадских инвесторов.
Отдельной темой в ходе переговоров было упрощение визового режима между Канадой и Украиной. Шмыгаль выразил надежду, что диалог об изменениях в режим поездок украинцев в Канаду будет продолжаться, ведь этот вопрос чрезвычайно важен.
"Для украинцев Канада является большим другом и партнером. Очень многие наши граждане живут и работают в Канаде, очень много родственных связей. Поэтому этот вопрос чрезвычайно важен для нас", - подчеркнул Шмыгаль.
Кроме того, глава правительства Украины поблагодарил Канаду за консолидацию международной позиции относительно агрессивных действий России и подчеркнул, что в этот период ценны общие тренировки украинских и канадских военных для противостояния российской агрессии.
"В нынешних условиях критическую роль играет поддержка партнеров в повышении обороноспособности Украины. В этой связи мы особенно ценим деятельность в Украине Канадской тренировочной миссии UNIFIER. Ожидаем продолжения этой миссии после марта 2022 года", - подчеркнул Шмигаль.
В пресс-службе сообщают, что Мелани Жоли заверила, что Канада будет оказывать Украине всестороннюю поддержку.
В результате переговоров стороны подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области предоставления технической помощи Секретариата Кабинета министров Украины для улучшения процессов координации формирования политики, стратегического планирования и мониторинга, процессов государственного управления с целью обеспечения их ориентированности на результат и нужды граждан.
-
Напомним, в понедельник, 17 января, Украина и НАТО подписали обновленный меморандум о техническом сотрудничестве.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.05
Покупка 28.05Продажа 28.36
-
EUR
Покупка 31.93Продажа 32.38
- Актуальное
- Важное