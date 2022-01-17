Шмыгаль встретился с главой МИД Канады: обсудили упрощение поездок для украинцев, соглашение о свободной торговле и привлечение канадских инвесторов

Об этом сообщает Правительственный портал.



Основной темой разговора было укрепление торгово-экономических отношений между Украиной и Канадой. Шмыгаль заявил, что для усиления экономического сотрудничества стран важно расширить Соглашение о свободной торговле на услуги и инвестиции. В этом отношении в ближайшее время должны состояться переговоры.



"Надеюсь, объявление о начале этих переговоров состоится до конца этого месяца по случаю установления дипломатических отношений между нашими странами", – сказал Шмыгаль.



Премьер-министр Украины добавил, что в экономической сфере к реализации совместных проектов следует привлекать канадских инвесторов.



Отдельной темой в ходе переговоров было упрощение визового режима между Канадой и Украиной. Шмыгаль выразил надежду, что диалог об изменениях в режим поездок украинцев в Канаду будет продолжаться, ведь этот вопрос чрезвычайно важен.



"Для украинцев Канада является большим другом и партнером. Очень многие наши граждане живут и работают в Канаде, очень много родственных связей. Поэтому этот вопрос чрезвычайно важен для нас", - подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, глава правительства Украины поблагодарил Канаду за консолидацию международной позиции относительно агрессивных действий России и подчеркнул, что в этот период ценны общие тренировки украинских и канадских военных для противостояния российской агрессии.

"В нынешних условиях критическую роль играет поддержка партнеров в повышении обороноспособности Украины. В этой связи мы особенно ценим деятельность в Украине Канадской тренировочной миссии UNIFIER. Ожидаем продолжения этой миссии после марта 2022 года", - подчеркнул Шмигаль.



В пресс-службе сообщают, что Мелани Жоли заверила, что Канада будет оказывать Украине всестороннюю поддержку.



В результате переговоров стороны подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области предоставления технической помощи Секретариата Кабинета министров Украины для улучшения процессов координации формирования политики, стратегического планирования и мониторинга, процессов государственного управления с целью обеспечения их ориентированности на результат и нужды граждан.



