Шмыгаль: все субсидии в этом году переназначат автоматически
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в этом году все субсидии украинцам переназначат автоматически: это произойдет благодаря цифровизации
Об этом Шмыгаль проинформировал на заседании правительства 29 сентября.
Премьер-министр заявил, что в настоящее время планируется увеличение бюджета на выплату субсидий. Кроме того, все субсидии благодаря цифровизации переназначат автоматически.
"Те, кто нуждается в субсидии и не получал раньше, могут подать заявку онлайн – через Дию или сайт Пенсионного фонда", - отметил Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что, несмотря на полномасштабное российское вторжение, в Украине не задерживались выплаты пенсий, социальных пособий, льгот и субсидий. Кроме того, за время вторжения РФ уже дважды происходили индексации пенсионных выплат. Следующую планируют провести в марте 2024 года.
- Ранее в Украине изменили механизм выплат субсидий и льгот. Выплачивать назначенные органами социальной защиты населения субсидии и льготы будет Пенсионный фонд Украины. За субсидией можно обратиться одним из трех способов.
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