Шмыгаль: все субсидии в этом году переназначат автоматически

Об этом Шмыгаль проинформировал на заседании правительства 29 сентября.

Премьер-министр заявил, что в настоящее время планируется увеличение бюджета на выплату субсидий. Кроме того, все субсидии благодаря цифровизации переназначат автоматически.

"Те, кто нуждается в субсидии и не получал раньше, могут подать заявку онлайн – через Дию или сайт Пенсионного фонда", - отметил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что, несмотря на полномасштабное российское вторжение, в Украине не задерживались выплаты пенсий, социальных пособий, льгот и субсидий. Кроме того, за время вторжения РФ уже дважды происходили индексации пенсионных выплат. Следующую планируют провести в марте 2024 года.