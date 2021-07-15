Шмыгаль внес в Раду кандидатуру Монастырского на пост главы МВД, - Юрчишин
В Верховную Раду внесли представление о кандидатуре Дениса Монастырского на пост главы МВД
Об этом сообщил нардеп фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.
"Денис Шмыгаль неожиданно внес кандидатуру Дениса Монастырского на пост главы МВД", - отметил он.
- Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков официально подал заявление об отставке .
- Президент Владимир Зеленский предложил нардепа- "слугу" Дениса Монастырского на пост главы МВД.
- Народный депутат из фракции "Слуга народа" Денис Монастырский согласился на предложение президента Зеленского стать кандидатом на пост главы МВД.
- Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил , что за назначение Дениса Монастырского главой МВД будет более 300 голосов.
- Верховная Рада проголосовала за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.
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