Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

"В Верховной Раде Украины зарегистрировано представление премьер-министра Украины Д.А. Шмыгаля о назначении Клименко Игоря Владимировича министром внутренних дел Украины", - написал он.

В то же время, на сайте парламента этого представления еще нет.