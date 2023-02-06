Шмыгаль внес в Раду кандидатуру Клименко на руководителя МВД
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление на назначение Игоря Клименко министром внутренних дел
Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
"В Верховной Раде Украины зарегистрировано представление премьер-министра Украины Д.А. Шмыгаля о назначении Клименко Игоря Владимировича министром внутренних дел Украины", - написал он.
В то же время, на сайте парламента этого представления еще нет.
- 6 февраля президент Владимир Зеленский внес в Раду проект постановления о назначении Василия Малюка главой СБУ.
- Ранее глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия отмечал, что на этой неделе Рада определится с руководителями МВД и СБУ. Министром внутренних дел, по его словам, станет Игорь Клименко, а СБУ возглавит Василий Малыш.
- После гибели Дениса Монастырского в катастрофе вертолета в Броварах 18 января правительство назначило Игоря Клименко исполняющим обязанности министра внутренних дел.
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