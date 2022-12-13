Шмыгаль в Париже заявил, что ВВП Украины может упасть до 50% в случае продолжения РФ обстрелов инфраструктуры
В случае продолжения Россией массированных ракетных обстрелов украинской инфраструктуры, украинская экономика может сократиться до 50%
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на Форуме по экономической устойчивости и реконструкции Украины в Париже, передает Интерфакс-Украина.
"Сокращение украинской экономики прогнозируется на уровне 35-40%. Если террористическая деятельность России в отношении нашей инфраструктуры будет продолжена, то мы можем потерять еще плюс 10% к этим цифрам, то есть до 50% нашего ВВП", – сказал глава Кабинета министров.
- Напомним, сегодня, 13 декабря, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в рамках состоявшейся в Париже международной конференции "Солидарность с украинским народом" Украина получит помощь на $1 млрд.
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