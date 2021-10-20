Шмыгаль: в "красную" зону могут перейти еще несколько регионов
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вскоре еще несколько областей могут перейти в "красную" зону эпидемиологической опасности, связанной с распространением коронавирусной инфекции
Об этом он заявил на очередном заседании правительства, передает Еспресо.TV.
"К сожалению, очень высоко количество тяжелых случаев и госпитализации. Пять областей уже перешли в "красную" зону эпидемиологической опасности. Еще несколько регионов могут попасть в "красную" зону в ближайшие дни", - отметил Шмыгаль.
Он отметил, что сейчас власть постоянно подключает новые больницы и увеличивает количество врачей, которые противодействуют коронавирусу. Однако 94,2% госпитализированных с COVID-19 за неделю были невакцинированые.
"Эти цифры говорят сами за себя. Вакцинация спасает жизни. Вчера сделано рекордное количество прививок - 225 тыс. Для регионов поставлена задача обеспечить способность инфраструктуры для вакцинации, чтобы выйти на показатель в 1,5 млн прививок за неделю. Призываю людей не ждать "красных" зон в своих регионах, а пойти и сделать прививку сейчас", - заявил премьер.
"Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но как сказал на этой неделе президент, единственной альтернативой локдауну является массовая вакцинация", - добавил он.
Как известно, в настоящее время в "красной" зоне находятся 5 областей, а именно Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Херсонская.
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