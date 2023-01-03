Шмыгаль: в этом году направим половину бюджета на ВСУ и планируем начать переговоры о вступлении в ЕС
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в текущем году половина бюджета страны пойдет на нужды ВСУ, а правительство планирует начать переговоры о членстве нашей страны в ЕС
Об этом он сказал на первом заседании правительства в 2023 году, состоявшемся 3 января.
"В этом году половину бюджета мы направим на обеспечение всем необходимым наших Вооруженных Сил. Все налоги, которые платят граждане и бизнес, пойдут именно на оборону и безопасность. Наша армия станет еще сильнее. Мы активизируем новые программы производства и закупки оружия и техники", - рассказал Шмыгаль.
Премьер напомнил, что Украина уже получила статус государства-кандидата на членство в ЕС, пять безвизов с Евросоюзом и выполнила почти 70% Соглашения об ассоциации. В 2023 году правительство Украины планирует начать переговоры по вступлению в ЕС.
"Для этого разработаем позицию по всем 35 разделам будущего Соглашения о членстве. Подготовим делегацию профессиональных переговорщиков, которые приблизят нас к цели", - отметил Шмыгаль.
Он также подметил, что проведение в начале февраля саммита Украина – ЕС является "важным сигналом для Украины и всего мира". Шмыгаль рассказал, в частности, о подготовке Украины к саммиту НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе.
"Стремимся закрепить место Украины в системе трансатлантической безопасности. Украинская армия непосредственно на поле боя переходит к стандартам НАТО. Мы уже используем натовские принципы стратегического планирования, образования, подготовки персонала и подразделений, ведения войны. Благодаря этому не только сдерживаем врага, но и освобождаем захваченные им территории", - заявил премьер.
Дипломат также отметил необходимость перехода Вооруженных Сил Украины к сильной контрактной армии после победы.
- В 2022 году украинское правительство выделило на финансирование сектора безопасности и обороны 1,2 трлн гривен.
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