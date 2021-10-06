Шмыгаль: В ближайшие дни несколько областей могут оказаться в "красной" зоне
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что несколько украинских областей могут перейти в "красную" зону карантина на днях
Об этом он заявил во время заседания правительства.
"В некоторых областях Украины ситуация с коронавирусом принимает угрожающие масштабы. В ближайшие дни несколько областей могут попасть в " красную" зону", - заявил премьер.
По его словам, кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы. Бизнес должен сам проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации.
У работников полиции и других полномочных органов есть соответствующий программный софт, благодаря которому они будут проверять у посетителей наличие ковид-сертификатов.
В "красной" зоне карантина учебные заведения будут работать оффлайн, только если 100% работников прошли полный курс вакцинации.
Детские сады и 1-4 классы школы продолжат работать в обычном, очном формате.
"На начало этой недели почти 81% работников школ привились по крайней мере одной дозой. Это позволяет большинству таких учебных заведений работать в обычном режиме в "желтой" зоне", - добавил Шмыгаль.
- В Киевской школе экономики прогнозируют , что три области Украины на днях переведут в "красную" зону карантина.
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