Шмыгаль: В ближайшие дни несколько областей могут оказаться в "красной" зоне

Об этом он заявил во время заседания правительства.

"В некоторых областях Украины ситуация с коронавирусом принимает угрожающие масштабы. В ближайшие дни несколько областей могут попасть в " красную" зону", - заявил премьер.

По его словам, кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы. Бизнес должен сам проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации.

У работников полиции и других полномочных органов есть соответствующий программный софт, благодаря которому они будут проверять у посетителей наличие ковид-сертификатов.

В "красной" зоне карантина учебные заведения будут работать оффлайн, только если 100% работников прошли полный курс вакцинации.

Детские сады и 1-4 классы школы продолжат работать в обычном, очном формате.

"На начало этой недели почти 81% работников школ привились по крайней мере одной дозой. Это позволяет большинству таких учебных заведений работать в обычном режиме в "желтой" зоне", - добавил Шмыгаль.

В Киевской школе экономики прогнозируют , что три области Украины на днях переведут в "красную" зону карантина.

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