Шмыгаль: Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ
Каждая вторая подстанция Укрэнерго была атакована российскими оккупантами за последние четыре месяца. Всего в результате обстрелов Украина потеряла 75% мощности ТЭС
Об этом 10 февраля сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он напомнил, что российские оккупанты сегодня снова нанесли массированную ракетную атаку по энергетической инфраструктуре Украины.
"В общей сложности из-за постоянных атак поврежденными остаются почти два десятка энергоблоков теплоэлектростанций. Если добавить к этому факт оккупации части наших энергообъектов, то Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ", - отметил глава правительства.
По его словам, каждая вторая подстанция Укрэнерго была атакована врагом за последние четыре месяца.
"Несмотря на этот террор, абсолютное большинство украинцев остаются с теплом, водой и светом. Ремонты идут, ресурсов для завершения зимы достаточно, генераторы поступают, энергетическое оборудование от партнеров едет", - заявил Шмыгаль.
- 10 февраля российская армия массированно обстреляла Украину ракетами . Была выпущена 71 ракета, 61 из них сбила ПВО . Целями россиян снова была энергетическая инфраструктура Украины.
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