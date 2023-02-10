Об этом 10 февраля сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что российские оккупанты сегодня снова нанесли массированную ракетную атаку по энергетической инфраструктуре Украины.

"В общей сложности из-за постоянных атак поврежденными остаются почти два десятка энергоблоков теплоэлектростанций. Если добавить к этому факт оккупации части наших энергообъектов, то Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ", - отметил глава правительства.

По его словам, каждая вторая подстанция Укрэнерго была атакована врагом за последние четыре месяца.

"Несмотря на этот террор, абсолютное большинство украинцев остаются с теплом, водой и светом. Ремонты идут, ресурсов для завершения зимы достаточно, генераторы поступают, энергетическое оборудование от партнеров едет", - заявил Шмыгаль.