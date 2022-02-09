Шмыгаль: Украина уже получила от партнеров военной помощи на $1,5 млрд
На сегодняшний день международные партнеры уже предоставили Украине военно-оборонную помощь на около $1,5 млрд
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина.
"Украина сегодня чувствует самый высокий уровень поддержки в политической, безопасности и экономической сферах. Мы ценим это и благодарны за предоставление Украине финансовой, оборонной поддержки, за непреклонную позицию по отстаиванию суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Наши партнеры уже направили в Украину военно-оборонную помощь ориентировочно на 1,5 млрд долл. США. Еще целый ряд стран рассматривают возможность предоставления военной и финансовой помощи Украине", - сказал Шмыгаль.
Кроме того, премьер-министр поблагодарил международных партнеров от имени правительства Украины за весомый вклад в усиление обороноспособности нашего государства.
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