Шмыгаль: Украина уже получила от партнеров военной помощи на $1,5 млрд

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина.



"Украина сегодня чувствует самый высокий уровень поддержки в политической, безопасности и экономической сферах. Мы ценим это и благодарны за предоставление Украине финансовой, оборонной поддержки, за непреклонную позицию по отстаиванию суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Наши партнеры уже направили в Украину военно-оборонную помощь ориентировочно на 1,5 млрд долл. США. Еще целый ряд стран рассматривают возможность предоставления военной и финансовой помощи Украине", - сказал Шмыгаль.



Кроме того, премьер-министр поблагодарил международных партнеров от имени правительства Украины за весомый вклад в усиление обороноспособности нашего государства.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb