Шмыгаль: Украина планирует полностью снабжать себя газом за счет собственной добычи до 2030 года
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что долгосрочной целью украинского правительства является полное обеспечение Украины газом за счет собственной добычи до 2030 года
Об этом он заявил во время часа вопросов правительству в Верховной Раде 28 января, передает Еспресо.TV.
"Наша долгосрочная цель, которая закреплена в Национальной экономической стратегии до 2030 года - это обеспечение 100% потребности Украины в природном газе за счет собственной добычи", - сказал премьер.
По словам Шмыгаля, в целях наращивания добычи "голубого топлива" Украина развивает государственно-частное партнерство. Уже подписано 11 соглашений о распределении продукции, которые принесут более 10 млрд. долларов инвестиций в начальную инфраструктуру для добычи газа.
Он добавил, что продолжается наведение порядка со спецразрешениями на пользование недрами. Предоставление таких разрешений происходит по принципу прозрачности. С ожиданиями Шмыгаля, в этом году Нафтогаз переломит тренд по падению газодобычи.
- Напомним, 22 декабря 2021 года входящее в состав Нафтогаза АО "Укргаздобыча" запустило в работу первую степень сжатия газа Краснодонецкой дожимной компрессорной станции (ЧДКС) в Харьковской области. Новый комплекс оборудования увеличивает добычу примерно на 250 тысяч кубометров газа в сутки.
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