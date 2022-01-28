Шмыгаль: Украина планирует полностью снабжать себя газом за счет собственной добычи до 2030 года

Об этом он заявил во время часа вопросов правительству в Верховной Раде 28 января, передает Еспресо.TV.



"Наша долгосрочная цель, которая закреплена в Национальной экономической стратегии до 2030 года - это обеспечение 100% потребности Украины в природном газе за счет собственной добычи", - сказал премьер.



По словам Шмыгаля, в целях наращивания добычи "голубого топлива" Украина развивает государственно-частное партнерство. Уже подписано 11 соглашений о распределении продукции, которые принесут более 10 млрд. долларов инвестиций в начальную инфраструктуру для добычи газа.



Он добавил, что продолжается наведение порядка со спецразрешениями на пользование недрами. Предоставление таких разрешений происходит по принципу прозрачности. С ожиданиями Шмыгаля, в этом году Нафтогаз переломит тренд по падению газодобычи.

Напомним, 22 декабря 2021 года входящее в состав Нафтогаза АО "Укргаздобыча" запустило в работу первую степень сжатия газа Краснодонецкой дожимной компрессорной станции (ЧДКС) в Харьковской области. Новый комплекс оборудования увеличивает добычу примерно на 250 тысяч кубометров газа в сутки.