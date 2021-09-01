Шмыгаль: стипендии для студентов будут увеличены
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что для студентов увеличат стипендии
Об этом он сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.
"Есть решение о стипендиях. Правительство введет изменения в размеры стипендиального обеспечения учащихся учреждений профессионального образования, студентов учреждений профессионального перед высшими и высшего образования. Это означает, что стипендии для студентов будут увеличены. В учреждениях профессионального образования - стипендии увеличат в два раза, а студенты вузов получат повышение минимум в полтора раза", - сказал Шмыгаль.
Он добавил, что последнее повышение размеров академической стипендии происходило в ноябре 2017 года, поэтому назрела необходимость повышения социальной защиты учащейся и студенческой молодежи.
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