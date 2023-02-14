Шмыгаль сообщил об открытии нового временного пункта контроля на границе с Молдовой
Украина согласовала открытие нового временного пункта контроля на границе с Молдовой, который станет альтернативным путем перевозки зерна
Об этом сегодня на заседании правительства 14 февраля сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Также продолжаем развивать логистику в западном направлении. В настоящее время принимаем распоряжение об открытии нового временного пункта контроля на границе
с Молдовой", - отметил он.
"Речь идет о железнодорожной станции "Березино", где недавно возобновили движение поездов. Этот маршрут важен для транспортных перевозок, в частности, украинского зерна", - уточнил глава правительства.
Он подчеркнул, что таким образом Украина создает альтернативные пути, чтобы компенсировать потери из-за российской частичной морской блокады.
- Количество нового флота под загрузку в рамках "зерновой инициативы" снизилось, потому что РФ саботирует проведение инспекций . По состоянию на 13 февраля в очереди на проверку стояло 145 судов.
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