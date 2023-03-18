Шмыгаль сказал, кто возглавит Минобразования и Минпромышленности

Об этом в субботу, 18 марта 2023 года, сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

"Сегодня на заседании фракции политической партии "Слуга Народа" обсудили кадровые изменения в правительстве, которые планируются на следующую неделю", - отметил премьер.

В частности, Шмыгаль привел имена наиболее вероятных кандидатов в должности руководителей Минобразования и Минпромышленности.

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На заседании фракции СН, заявил Шмыгаль, речь шла о "назначении министром образования и науки Оксена Лисового" и о "назначении на должность министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина".

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"Кроме того, вице-премьер-министр Михаил Федоров будет заниматься еще рядом направлений, кроме диджитализации. Его будущая должность - вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины", - добавил премьер.



Справка

Александр Камышин в 2021-2023 годах возглавлял "Укрзализныцю".

Оксен Лисовый работает руководителем детской Малой Академии наук. Сын украинского диссидента Василия Лисового.