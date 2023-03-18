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Обновлено

Шмыгаль сказал, кто возглавит Минобразования и Минпромышленности

18 мартa, 2023 суббота
19:21
Общество

Партия "Слуга Народа" видит новым министром образования и науки Оксена Лисового, а новым министром стратегических отраслей промышленности – Александра Камышина

Об этом в субботу, 18 марта 2023 года, сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

"Сегодня на заседании фракции политической партии "Слуга Народа" обсудили кадровые изменения в правительстве, которые планируются на следующую неделю", - отметил премьер.

В частности, Шмыгаль привел имена наиболее вероятных кандидатов в должности руководителей Минобразования и Минпромышленности.

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На заседании фракции СН, заявил Шмыгаль, речь шла о "назначении министром образования и науки Оксена Лисового" и о "назначении на должность министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина".

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"Кроме того, вице-премьер-министр Михаил Федоров будет заниматься еще рядом направлений, кроме диджитализации. Его будущая должность - вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины", - добавил премьер.

Справка

Александр Камышин в 2021-2023 годах возглавлял "Укрзализныцю".

Оксен Лисовый работает руководителем детской Малой Академии наук. Сын украинского диссидента Василия Лисового.

образование
Укрзализныця
военные силы Украины
Слуга народу
Денис Шмыгаль
Давид Арахамия
правительство Шмыгаля
Наука
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2023, суббота
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