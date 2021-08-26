Шмыгаль: Ситуация позволяет начать работу учебных заведений

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Еспресо.TV.

"Старт нового учебного года начнется вовремя (1 сентября) и будет проходить в обычном режиме", - подчеркнул он.

По словам Шмыгаля, пока страна находится в "зеленом" уровне противоэпидемической безопасности.



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"Ситуация остается контролируемой. Это позволяет начать работу учебных заведений. Как в обычном режиме обучения должен проходить с соблюдением простых противоэпидемических правил. Школы подготовлены и имеют все для этого необходимо", - отметил премьер.

Напомним, Шкарлет заявил, что в начале учебного года в Украине планируется обучение в школах в обычном режиме.

Он также призвал педагогов прививать против коронавируса.

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