Шмыгаль: Ситуация позволяет начать работу учебных заведений
Учебный год в Украине начнется вовремя (1 сентября) и будет в обычном режиме
Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Еспресо.TV.
"Старт нового учебного года начнется вовремя (1 сентября) и будет проходить в обычном режиме", - подчеркнул он.
По словам Шмыгаля, пока страна находится в "зеленом" уровне противоэпидемической безопасности.
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"Ситуация остается контролируемой. Это позволяет начать работу учебных заведений. Как в обычном режиме обучения должен проходить с соблюдением простых противоэпидемических правил. Школы подготовлены и имеют все для этого необходимо", - отметил премьер.Он также призвал педагогов прививать против коронавируса.
- Напомним, Шкарлет заявил, что в начале учебного года в Украине планируется обучение в школах в обычном режиме.
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