Шмыгаль: с октября заработает жилищная ипотека под 3% для четырех категорий граждан, в 2023 году – под 7% для всех украинцев
Программа "Доступная ипотека" под 3% заработает с 1 октября 2022 для военнослужащих, медиков, учителей и ученых
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Как отметил Шмыгаль, с 1 октября в Украине заработает программа "Доступная ипотека" под 3%, правительство утвердит для государственной компании "Укрфинжилье" условия обеспечения доступного ипотечного кредитования.
"Программа "Доступная ипотека" заработает с 1 октября 2022 года для четырех категорий граждан. Первая – это военнослужащие по контракту и работники сектора безопасности и обороны. Вторая категория – это медики. Третья – учителя и педагогические работники. Четвертая категория – ученые. Ставка за ипотекой для всех этих категорий граждан будет составлять 3%. Срок ипотеки – до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос – 20% стоимости жилья", - сказал Шмыгаль.
Также премьер сообщил, что с 2023 года этой программой смогут воспользоваться все украинцы.
"Со следующего года программа заработает для всех украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ставка будет также льготной и будет составлять лишь 7% годовых", - сказал он.
Правительство надеется, что Доступная ипотека будет способствовать восстановлению экономики и активизирует новое строительство.
"Наша цель – чтобы каждый военный, спасатель, учитель и врач имели собственное жилье", - подчеркнул Шмыгаль.
- Россияне разрушили в Украине более 15 млн квадратных метров жилья за время полномасштабной войны, оставив около 800 тыс. человек без домов.
- С 19 апреля сообщить о поврежденном результате войны имуществе можно на портале "Дия".
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