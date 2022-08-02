Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Как отметил Шмыгаль, с 1 октября в Украине заработает программа "Доступная ипотека" под 3%, правительство утвердит для государственной компании "Укрфинжилье" условия обеспечения доступного ипотечного кредитования.

"Программа "Доступная ипотека" заработает с 1 октября 2022 года для четырех категорий граждан. Первая – это военнослужащие по контракту и работники сектора безопасности и обороны. Вторая категория – это медики. Третья – учителя и педагогические работники. Четвертая категория – ученые. Ставка за ипотекой для всех этих категорий граждан будет составлять 3%. Срок ипотеки – до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос – 20% стоимости жилья", - сказал Шмыгаль.

Также премьер сообщил, что с 2023 года этой программой смогут воспользоваться все украинцы.

"Со следующего года программа заработает для всех украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ставка будет также льготной и будет составлять лишь 7% годовых", - сказал он.

Правительство надеется, что Доступная ипотека будет способствовать восстановлению экономики и активизирует новое строительство.

"Наша цель – чтобы каждый военный, спасатель, учитель и врач имели собственное жилье", - подчеркнул Шмыгаль.

Россияне разрушили в Украине более 15 млн квадратных метров жилья за время полномасштабной войны, оставив около 800 тыс. человек без домов.

С 19 апреля сообщить о поврежденном результате войны имуществе можно на портале "Дия".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb