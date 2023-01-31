Шмыгаль рассказал об ожиданиях от саммита Украина - ЕС в Киеве
Власть ожидает от саммита Украина - ЕС, который состоится 3 февраля в Киеве, оценки евроинтеграционных усилий страны, а также решения вопросов, касающихся экономики
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 30 января.
"То, что этот саммит пройдет именно в Киеве, - это мощный сигнал и партнерам, и врагам. Партнерам - о том, что Европа верит в победу Украины и способствует нашему быстрому движению к вступлению в ЕС. Врагам - это сигнал о бесполезности их усилий внести раздор в коалицию поддержки Украины и остановить нашу евроатлантическую интеграцию", - отметил глава правительства.
По его словам, Украина прежде всего ожидает от саммита промежуточной положительной оценки своих евроинтеграционных усилий, что позволит начать предметные переговоры о вступлении страны в ЕС.
"Кроме этого, в повестке дня саммита Украина – ЕС будут вопросы секторальной интеграции украинской экономики в европейское пространство. В частности, для нас принципиально важно получить долгосрочный доступ всех украинских товаров к рынку ЕС без квот и пошлин. Также мы надеемся на прогресс в вопросе присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) и в присоединения к Единому роуминговому пространству. В нашей адженде остается и вопрос "промышленного безвиза", - рассказал Шмыгаль.
Он также ожидает решения вопроса о финансовой помощи Украине для быстрого восстановления энергетики и поврежденного жилья.
- Ранее Шмыгаль говорил, что Украина намерена вступить в Евросоюз в течение двух лет.
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