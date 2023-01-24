Шмыгаль рассказал о трех направлениях работы финансового "Рамштайна" для международной поддержки Украины
Денис Шмыгаль рассказал, что Большая семерка создала финансовый "Рамштайн", в котором будут сотрудничать страны ЕС и G7, МВФ, ЕИБ, ЕБРР, ОЭСР для финансовой поддержки Украины
Об этом он сказал на заседании правительства от 24 января.
Премьер также рассказал о трех направлениях деятельности платформы, среди которых: краткосрочная и долгосрочная поддержка Украины, международное финансирование и координация реформ и развития частного сектора.
"Ожидаем, что первое заседание руководящего Секретариата платформы состоится уже на этой неделе. В формате финансового "Рамштайна" будут сотрудничать страны ЕС и G7, МВФ, ЕИБ, ЕБРР, ОЭСР и другие международные финансовые организации", – рассказал Шмыгаль.
Он также пояснил, что энергетический и финансовый "Рамштайны" призваны обеспечить дополнительную устойчивость Украины и помочь правительству в выполнении двух основных задач для нашего государства.
"Первое – это полноценное финансирование всех критических расходов, особенно что касается проектов восстановления. Вторая задача – это успешное прохождение отопительного сезона и сохранение целостности нашей энергосистемы", – отметил премьер.
Шмыгаль также отметил, что минимальные потребности Украины в средствах - 38 млрд долларов для финансирования дефицита бюджета и 17 млрд долларов на первоочередное восстановление.
- Денис Шмыгаль рассказал, что в газохранилищах страны есть около 11 млрд кубов газа, а на складах – почти 1,2 млн тонн угля, поэтому Украина пройдет отопительный сезон до конца в нормальном режиме.
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