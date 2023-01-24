Об этом он сказал на заседании правительства от 24 января.

Премьер также рассказал о трех направлениях деятельности платформы, среди которых: краткосрочная и долгосрочная поддержка Украины, международное финансирование и координация реформ и развития частного сектора.

"Ожидаем, что первое заседание руководящего Секретариата платформы состоится уже на этой неделе. В формате финансового "Рамштайна" будут сотрудничать страны ЕС и G7, МВФ, ЕИБ, ЕБРР, ОЭСР и другие международные финансовые организации", – рассказал Шмыгаль.

Он также пояснил, что энергетический и финансовый "Рамштайны" призваны обеспечить дополнительную устойчивость Украины и помочь правительству в выполнении двух основных задач для нашего государства.

"Первое – это полноценное финансирование всех критических расходов, особенно что касается проектов восстановления. Вторая задача – это успешное прохождение отопительного сезона и сохранение целостности нашей энергосистемы", – отметил премьер.

Шмыгаль также отметил, что минимальные потребности Украины в средствах - 38 млрд долларов для финансирования дефицита бюджета и 17 млрд долларов на первоочередное восстановление.

Денис Шмыгаль рассказал, что в газохранилищах страны есть около 11 млрд кубов газа, а на складах – почти 1,2 млн тонн угля, поэтому Украина пройдет отопительный сезон до конца в нормальном режиме.

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