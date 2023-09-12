Шмыгаль рассказал, на какой стадии находится подготовка к отопительному сезону в Украине

Об этом на заседании правительства 12 сентября сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Чуть больше месяца осталось до начала отопительного сезона. Мы готовили и продолжаем готовить нашу энергосистему. По состоянию на сегодня подготовка к осенне-зимнему периоду входит в свою финальную стадию", - отметил он.

По его данным, отремонтировано 7 атомных энергоблоков. Еще 2 будут подключены к началу отопительного сезона. Общая их мощность составит 7,8 ГВт.

Минэнерго пообещало подключить 25 энергоблоков ТЭС, которые дадут энергосистеме 4,5 ГВт мощности.

Что касается ТЭЦ, то, по данным Шмыгаля, почти 80% оборудования уже отремонтировано.

"Интенсивные ремонты продолжаются и завершатся вовремя", - отметил глава правительства.

Относительно ГЭС: отремонтированы или еще находятся в ремонте 35 гидроагрегатов мощностью почти 2,3 ГВт.

"По данным Минэнерго, в общей сложности в систему уже добавлено 804 МВт из запланированных дополнительных 1,7 ГВт мощностей", - рассказал Шмыгаль.

Что известно о подготовке к новому отопительному сезону

12 августа в Минэнерго сообщили, что плановые ремонты на энергетических объектах Украины идут по графику, однако самая плохая ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону наблюдается в приграничных с Россией областях, а также на прифронтовых территориях.

13 августа глава правительства Денис Шмыгаль говорил, что Украина формирует многоуровневую защиту энергетических объектов .

18 августа стало известно, что вокруг входящих в состав Центрэнерго Трипольской и Змиевской ТЭС возводят защитные сооружения.

Также продолжается закачка газа в подземные газохранилища.

Шмыгаль пообещал, что тарифы на тепло в этом отопительном сезоне повышать не будут.