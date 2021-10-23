Шмыгаль рассказал, когда Украина получит транш в $700 млн от МВФ

Об этом Шмыгаль сообщил в facebook.

По его словам, в ноябре Украина ждет положительных решений о финансовой помощи от Евросоюза и Международного валютного фонда.

"Уже в ноябре Украина получит второй транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро. Так же в ноябре мы ожидаем положительного решения совета МВФ о выделении очередного транша в размере почти $700 млн в рамках программы Stand-by", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что на этой неделе правительство и команда МВФ достигли на рабочем уровне договоренности, позволяющей начать первый пересмотр совместной программы.

"Только за последние несколько месяцев был достигнут положительные договоренности с МВФ, принято решение о выделении макрофинансовой помощи от ЕС, подписаны совместные проекты со Всемирным банком. Все это показывает, что международные партнеры положительно оценивают ход реформ в Украине", - заверил Шмыгаль.