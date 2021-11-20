Шмыгаль рассказал, как получить и на что можно будет потратить 1 тыс. грн за вакцинацию

Об этом Шмыгаль заявил в интервью Радио Свобода.

По его словам, средства в размере 1 тыс. грн будут выплачены на виртуальные платежные карты через "Дию", а потратить их можно будет на билеты в кинотеатр, театр или на концерт, занятия спортом, путешествия по Украине поездом или самолетом.

"Программой смогут воспользоваться через приложение или портал "Дия" те, кто имеет соответствующие сертификаты с двумя дозами. "Дия" сформирует соответствующую карту платежную, которой можно будет воспользоваться только на эти пять направлений, наиболее пострадавших от COVID. Это креативные индустрии, кино, театры, музеи, это спортивные центры и перевозки внутри Украины, авиа и железнодорожные. Вот эти направления получат поддержку", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что эта программа направлена на поддержку пострадавших от пандемии индустрий.

"Но в то же время она мотивирует людей вакцинироваться и пользоваться "Дией", как тем ресурсом, который помогает государству упорядочить сегодня отношения граждан и государства и упрощать их", - отметил Шмыгаль.

Напомним, 15 ноября президент Владимир Зеленский анонсировал программу поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики, согласно которой вакцинированные украинцы, привившиеся двумя дозами вакцины против COVID-19, смогут получить по 1 тыс. грн.

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