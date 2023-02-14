Шмыгаль рассказал, чем грозит открытие россиянами шлюзов Каховской ГЭС

Об этом сегодня на заседании правительства 14 февраля сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

После 14 ракетных атак на украинскую энергосистему россияне теперь пытаются лишить украинцев доступа к водоснабжению. После частичного разрушения и умышленного открытия россиянами шлюзов Каховской ГЭС мы ежедневно теряем тысячи кубометров воды. доступа к питьевой воде", - отметил он.

Отдельно глава правительства выделил атомную угрозу, которая также является следствием снижения уровня воды в хранилище и может привести к ненадлежащему функционированию систем охлаждения оккупированной Запорожской АЭС.

"Цивилизованный мир не должен молчать. Украина призывает всеми доступными средствами давить на Россию, чтобы она закрыла шлюзы и восстановила гидротехнические сооружения на Каховской ГЭС. Или позволила это сделать украинским специалистам", - подчеркнул Шмыгаль.