Шмыгаль рассказал, чем грозит открытие россиянами шлюзов Каховской ГЭС
Открытие россиянами шлюзов Каховской ГЭС может оставить жителей многих населенных пунктов без питьевой воды, а также несет угрозы функционированию ЗАЭС
Об этом сегодня на заседании правительства 14 февраля сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
После 14 ракетных атак на украинскую энергосистему россияне теперь пытаются лишить украинцев доступа к водоснабжению. После частичного разрушения и умышленного открытия россиянами шлюзов Каховской ГЭС мы ежедневно теряем тысячи кубометров воды. доступа к питьевой воде", - отметил он.
Отдельно глава правительства выделил атомную угрозу, которая также является следствием снижения уровня воды в хранилище и может привести к ненадлежащему функционированию систем охлаждения оккупированной Запорожской АЭС.
"Цивилизованный мир не должен молчать. Украина призывает всеми доступными средствами давить на Россию, чтобы она закрыла шлюзы и восстановила гидротехнические сооружения на Каховской ГЭС. Или позволила это сделать украинским специалистам", - подчеркнул Шмыгаль.
- 12 февраля городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко в эфире Эспрессо выразил убеждение , что действия россиян на Каховской ГЭС могут привести к экологической катастрофе.
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