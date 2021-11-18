Шмыгаль призвал США ввести санкции против "Северного потока-2"
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Сенат США ввести санкции против "Северного потока-2"
Об этом премьер-министр написал в Twitter.
"В то время как Россия создает энергетический кризис в Европе и продолжает угрожать Украине, мы просим Сенат США ответить на это, включив санкции против "Северного потока-2" в NDAA (законопроект об оборонном бюджете США, – ред.)", - написал Шмыгаль.
Он подчеркнул, что защита США этого геополитического проекта сделает Украину более уязвимой к российской агрессии.
- Как сообщалось, компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода "Северный поток-2", сообщила о завершении сварки труб газопровода.
- Федеральное агентство Германии Bundesnetzagentur начало процесс сертификации газопровода "Северный поток-2", процесс может занять до четырех месяцев.
- Сертификацию российского газопровода "Северный поток-2", кроме немецкого регулятора, должна согласовать Еврокомиссия.
- Две украинские компании - ООО "Оператор ГТС Украины" и ГК " Нафтогаз Украины" - допустили к сертификации трубопровода.
- 16 ноября немецкий регулятор принял решение приостановить сертификацию газопровода "Северный поток-2".
- Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Россия пытается обойти законодательство Евросоюза, чтобы сертифицировать лишь часть газопровода "Северный поток-2".
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