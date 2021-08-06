Шмыгаль призвал местные власти организовать подвоз жителей отдаленных сел в центры вакцинации

Об этом сообщает Правительственный портал.



"Необходимо постоянно разветвлять систему мест для вакцинации, чтобы это было максимально удобно для жителей. Открыть пункты прививок по меньшей мере в каждом районе. Областные власти должны теснее сотрудничать с территориальными общинами для организации подвоза жителей отдаленных сел в центры вакцинации", - цитирует пресс-служба слова Шмыгаля.



Премьер подчеркнул, что на сегодня общая задача органов государственной власти - выработать коллективный иммунитет, ведь вакцинация - это единственный способ избежать новых потерь.



Кроме того, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко напомнил, что в этот понедельник была поставлена задача руководителям областей в течение недели проехать областными и районными центрами массовой вакцинации. Он отметил, что сейчас многие люди в районах не знают о существовании центров массовой вакцинации. Зато визит главы области поможет проинформировать население и даст дополнительные ресурсы для наращивания количества прививок.

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