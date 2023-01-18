Об этом информируют на правительственном портале .

"Впервые в истории человечества ядерные объекты стали элементом наступательной военной стратегии. Сегодня я услышал от господина генерального директора заверения в полной поддержке со стороны МАГАТЭ наших усилий по обеспечению ядерной безопасности, в том числе на Запорожской АЭС", - сказал премьер-министр.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что безопасность – это полный вывод российских войск и персонала Росатома с территории атомной электростанции, а также ее возвращение под украинский контроль. В то же время Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ никогда не признает Россию владелицей ЗАЭС.

Украина убеждена в необходимости наложения санкций на Росатом, ограничении прав и привилегий РФ в МАГАТЭ и прекращении сотрудничества со страной-спонсором терроризма в ядерной сфере.

"Портфель зарубежных заказов компании "Росатом" составляет 200 млрд долларов. Уверен, большинство этих средств, в случае их получения, пойдет на финансирование войны, финансирование ракет, которые убивают мирных украинцев и подвергают ядерной опасности весь мир. Поэтому мы продолжим настаивать на ограничении прав и привилегий России в МАГАТЭ и прекращении сотрудничества с Россией в ядерной сфере", - заявил Шмыгаль.

Также 18 января гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил , что на Чернобыльскую АЭС прибыла постоянная миссия организации.

Напомним, 13 декабря сообщалось , что Международное агентство по атомной энергии собирается направить постоянные миссии на все атомные станции в Украине в ближайшее время.

16 января отмечалось, что мониторинговая миссия представителей МАГАТЭ прибыла на Южноукраинскую АЭС в Николаевскую область.

18 января появилось сообщение , что гендиректор агентства открыл постоянную миссию организации на Ривненской АЭС.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb