Шмыгаль призвал Францию ввести более жесткие санкции против РФ, прекратить коммерческую деятельность в стране и отменить шенгенские визы россиянам
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в телефонном разговоре обсудил с премьер-министром Франции Жаном Кастексом введение более жестких санкций для РФ
Об этом сообщил премьер-министр в Telegram.
Шмыгаль предложил закрыть доступ в европейские порты для российских кораблей. Не выдавать виз россиянам и отменить действующие шенгенские визы, выданные Францией.
Министр сказал, что Франция может ввести санкции на национальном уровне против олигархов и лиц, приближенных к российскому режиму. (замораживание активов).
Также Шмыгаль попросил провести полную инвентаризацию финансовых активов, недвижимости, яхт и транспортных средств класса люкс, которые могут принадлежать россиянам, входящим в европейские санкционные списки.
- Напомним, российским и белорусским дипломатам запретили вход в здания Европарламента.
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