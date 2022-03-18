Шмыгаль призвал Францию ввести более жесткие санкции против РФ, прекратить коммерческую деятельность в стране и отменить шенгенские визы россиянам

Об этом сообщил премьер-министр в Telegram.



Шмыгаль предложил закрыть доступ в европейские порты для российских кораблей. Не выдавать виз россиянам и отменить действующие шенгенские визы, выданные Францией.



Министр сказал, что Франция может ввести санкции на национальном уровне против олигархов и лиц, приближенных к российскому режиму. (замораживание активов).



Также Шмыгаль попросил провести полную инвентаризацию финансовых активов, недвижимости, яхт и транспортных средств класса люкс, которые могут принадлежать россиянам, входящим в европейские санкционные списки.

Напомним, российским и белорусским дипломатам запретили вход в здания Европарламента.