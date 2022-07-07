Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Платформа восстановления Украины будет предусматривать создание консультационного совета высокого уровня, ведутся переговоры о вхождении в него Фрэнсиса Фукуямы и Лешека Бальцеровича.

"Особенно создается такой advisory board – совет советников высокого уровня. Мы приглашаем, ведем работу сегодня с Фрэнсисом Фукуямой, с господином Лешеком Бальцеровичем, то есть мировые имена, нобелевские лауреаты, которые будут собираться и генерировать на научной основе видение развития макроситуации в Украине, финансовых рынков, бизнес-сферы", - сказал Шмыгаль в интервью в эфире национального телемарафона в четверг вечером.

5 июля в Лугано утвердили декларацию, включающую семь принципов обновления Украины.

Представленный в Лугано проект плана восстановления Украины после войны требует $750 млрд инвестиций.

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