Шмыгаль пригласит Фукуяму и Бальцеровича консультантами Платформы восстановления Украины
Правительство ведет переговоры с Фукуямой и Бальцеровичем о вхождении в консультационный совет восстановления Украины
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Платформа восстановления Украины будет предусматривать создание консультационного совета высокого уровня, ведутся переговоры о вхождении в него Фрэнсиса Фукуямы и Лешека Бальцеровича.
"Особенно создается такой advisory board – совет советников высокого уровня. Мы приглашаем, ведем работу сегодня с Фрэнсисом Фукуямой, с господином Лешеком Бальцеровичем, то есть мировые имена, нобелевские лауреаты, которые будут собираться и генерировать на научной основе видение развития макроситуации в Украине, финансовых рынков, бизнес-сферы", - сказал Шмыгаль в интервью в эфире национального телемарафона в четверг вечером.
- 5 июля в Лугано утвердили декларацию, включающую семь принципов обновления Украины.
- Представленный в Лугано проект плана восстановления Украины после войны требует $750 млрд инвестиций.
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