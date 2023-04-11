Шмыгаль прибыл в Канаду с визитом
Во вторник, 11 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Канаду с рабочим визитом. Глава правительства проведет встречу с коллегой – Джастином Трюдо и вице-премьером страны Христей Фриланд
Об этом глава правительства написал в telegram.
"Дружеская Канада. Страна, которая одной из первых приходит на поддержку Украины. На этой неделе работаем здесь и в Соединенных Штатах. Проведем встречу с премьером Канады Джастином Трюдо и вице-премьером Христей Фриланд", - говорится в сообщении.
Шмыгаль отметил, что в ходе визита также запланированы встречи с чиновниками США и участие в Spring Meetings.
"Готовим новые договоренности и соглашения по усилению макрофинансовой и экономической стойкости нашей страны", – сообщил глава правительства.
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