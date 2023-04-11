Об этом глава правительства написал в telegram.

"Дружеская Канада. Страна, которая одной из первых приходит на поддержку Украины. На этой неделе работаем здесь и в Соединенных Штатах. Проведем встречу с премьером Канады Джастином Трюдо и вице-премьером Христей Фриланд", - говорится в сообщении.

Шмыгаль отметил, что в ходе визита также запланированы встречи с чиновниками США и участие в Spring Meetings.

"Готовим новые договоренности и соглашения по усилению макрофинансовой и экономической стойкости нашей страны", – сообщил глава правительства.