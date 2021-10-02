Шмыгаль презентовал "слугам" в Трускавце обновленную программу деятельности правительства
Во время выездного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце премьер-министр Денис Шмыгаль представил обновленную программу деятельности правительства
Об этом сообщает Правительственный портал .
По словам Шмыгаля, в программу вошли совместные наработки чиновников, парламентариев и представителей Офиса президента, а также более 500 привлеченных экспертов.
"Документ включает лучшие мировые практики организации работы всей власти. Программа состоит из трех групп национальных приоритетов; граждане, государство, экономика. Далее следуют 12 национальных приоритетов, которые содержат 97 задач и более 2000 мероприятий", - сказал Шмыгаль.
Он добавил, что изменится подход к реализации программы, который теперь будет предусматривать качественное наполнение документа благодаря привлечению экспертов, аналитиков, бизнеса и общественности, а также использование ІТ-инструментов.
"В ІТ-инструмент уже внесены все задачи, стоящие перед Кабинетом министров и министерствами, сотни показателей и таймлайн, которые позволят в режиме реального времени понимать как достигаются результаты", - пояснил Шмыгаль.
- Напомним, 1 октября в Трускавце народным депутатам из фракции "Слуга народа" представили программные цели до 2030 года.
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