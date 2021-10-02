Шмыгаль презентовал "слугам" в Трускавце обновленную программу деятельности правительства

Об этом сообщает Правительственный портал .

По словам Шмыгаля, в программу вошли совместные наработки чиновников, парламентариев и представителей Офиса президента, а также более 500 привлеченных экспертов.

"Документ включает лучшие мировые практики организации работы всей власти. Программа состоит из трех групп национальных приоритетов; граждане, государство, экономика. Далее следуют 12 национальных приоритетов, которые содержат 97 задач и более 2000 мероприятий", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что изменится подход к реализации программы, который теперь будет предусматривать качественное наполнение документа благодаря привлечению экспертов, аналитиков, бизнеса и общественности, а также использование ІТ-инструментов.

"В ІТ-инструмент уже внесены все задачи, стоящие перед Кабинетом министров и министерствами, сотни показателей и таймлайн, которые позволят в режиме реального времени понимать как достигаются результаты", - пояснил Шмыгаль.