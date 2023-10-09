Шмыгаль предупредил, что около 6 млн украинцев находятся под угрозой минной опасности

Об этом на церемонии передачи Министерству внутренних дел 15 мобильных классов безопасности для работы с детьми заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Укринформ .

"В соответствии с анализом и экспертными данными, около 6 млн человек в Украине находятся под угрозой минной опасности для их жизни и здоровья. Сейчас около 250 человек погибли от мин в Украине, еще более 500 человек получили ранения и увечья из-за мин. И если ничего не делать или использовать стандартные технологии, так еще около 9 тысяч человек пострадают или погибнут от мин в Украине", - отметил он.

В свою очередь министр внутренних дел Игорь Клименко проинформировал, что с начала полномасштабного вторжения РФ погибли 505 украинских детей, из которых трое – от подрыва на минах.