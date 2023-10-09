Шмыгаль предупредил, что около 6 млн украинцев находятся под угрозой минной опасности
В настоящее время в Украине около 6 млн человек находятся под угрозой минной опасности. По состоянию на данный момент от подрыва на минах погибли около 250 граждан
Об этом на церемонии передачи Министерству внутренних дел 15 мобильных классов безопасности для работы с детьми заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Укринформ .
"В соответствии с анализом и экспертными данными, около 6 млн человек в Украине находятся под угрозой минной опасности для их жизни и здоровья. Сейчас около 250 человек погибли от мин в Украине, еще более 500 человек получили ранения и увечья из-за мин. И если ничего не делать или использовать стандартные технологии, так еще около 9 тысяч человек пострадают или погибнут от мин в Украине", - отметил он.
В свою очередь министр внутренних дел Игорь Клименко проинформировал, что с начала полномасштабного вторжения РФ погибли 505 украинских детей, из которых трое – от подрыва на минах.
- В августе в Минэкономики говорили, что надеются за 10 лет разминировать и вернуть в использование 80% земельных угодий.
- В том же месяце первая в Украине машина для подготовки грунта к разминированию отечественного производства получила сертификат соответствия. Эта разработка позволяет эффективно обезвреживать противопехотные и обнаруживать противотанковые мины.
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