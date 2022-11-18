Шмыгаль посоветовал украинцам обращаться в СБУ, если таможенники препятствуют ввозу генераторов без уплаты НДС и пошлины
Каждый украинец может без уплаты пошлины и НДС завезти из-за границы необходимые ему генераторы и зарядные станции
Это во время заседания правительства отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он напомнил, что правительство ранее приняло решение, освобождающее от уплаты НДС и ввозной пошлины товары, улучшающие энергообеспечение. Речь идет, в частности, об электрогенераторах, трансформаторах, аккумуляторах и другой аппаратуре для энергетики.
"Но у нас были жалобы на трудности по их ввозу физлицами. Якобы действие решения Правительства не распространяется на физических лиц. Это не так. Каждый украинец может без уплаты пошлины и НДС завезти в страну необходимые ему генераторы и зарядные станции. Поэтому принимаем протокольное решение об обеспечении беспрепятственного таможенного оформления этих товаров для физических лиц. Если кто-то на таможне будет препятствовать - призываю немедленно обращаться на горячую линию СБУ", - сказал Шмыгаль.
Только за вчера, по данным таможни, в Украину завезено 8577 генераторных установок.
- 10 ноября Кабинет Министров обнародовал постановление об отмене НДС и ввозной пошлины на импорт генераторов, трансформаторов, обогревателей и других необходимых в холодный период товаров.
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