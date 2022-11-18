Это во время заседания правительства отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что правительство ранее приняло решение, освобождающее от уплаты НДС и ввозной пошлины товары, улучшающие энергообеспечение. Речь идет, в частности, об электрогенераторах, трансформаторах, аккумуляторах и другой аппаратуре для энергетики.

"Но у нас были жалобы на трудности по их ввозу физлицами. Якобы действие решения Правительства не распространяется на физических лиц. Это не так. Каждый украинец может без уплаты пошлины и НДС завезти в страну необходимые ему генераторы и зарядные станции. Поэтому принимаем протокольное решение об обеспечении беспрепятственного таможенного оформления этих товаров для физических лиц. Если кто-то на таможне будет препятствовать - призываю немедленно обращаться на горячую линию СБУ", - сказал Шмыгаль.

Только за вчера, по данным таможни, в Украину завезено 8577 генераторных установок.