Шмыгаль поручит местным властям объяснить людям, почему в одних домах электричество выключают постоянно, а в других – никогда
Местные власти должны объяснить людям, почему в одних домах электричество выключают постоянно, а в других - никогда
Об этом на заседании Кабмина 29 ноября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Сейчас перед облэнерго стоят две задачи: не превышать предоставленные НЭК "Укрэнерго" лимиты, ведь именно поэтому приходится применять экстренные отключения. И, во-вторых, минимизировать неравномерное отключение потребителей. Что именно подразумевается — недопустимо, чтобы в одних домах света не было по 20-30, а иногда 40 часов, в то время как другие остаются со светом круглосуточно. Это вопрос справедливости", - подчеркнул он.
"Также попрошу местные власти приобщиться к коммуникации и объяснить людям, почему некоторые дома не отключают, по каким причинам, с какими объектами критической инфраструктуры они связаны", - добавил глава правительства.
- Шмыгаль также заверил , что Укрэнерго сейчас имеет возможность включать свет на 5-6 часов в день всем потребителям.
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