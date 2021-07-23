Шмыгаль поручил обеспечить жильем более 400 ветеранов-переселенцев до конца года
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил увеличить субвенцию на обеспечение жильем ветеранов-переселенцев на 282 млн грн
Об этом сообщает Правительственный портал.
"Государство должно обеспечить жильем ветеранов АТО / ООС, которые являются внутренне перемещенными лицами. Сейчас в стране примерно три тысячи человек защищали Украину и остались без жилья в результате вооруженной российской агрессии. Необходимо постепенно решать этот вопрос. В этом году должны обеспечить собственным жильем не менее 400 ветеранов-переселенцев ", - цитирует пресс-служба слова Шмыгаля.
Так, премьер поручил Министерству по делам ветеранов и Министерству финансов проработать вопрос увеличения на 282 млн грн расходов в госбюджете по программе субвенции местным бюджетам на выплату денежной компенсации за принадлежащие для получения жилые помещения для внутренне перемещенных лиц, защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Это позволит обеспечить в 2021 году жильем 414 человек, из них 220 человек - за счет ассигнований.
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