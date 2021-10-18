Шмыгаль поручил Минздраву обновить графики прививок от COVID-19 для каждой области
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству охраны здоровья (МОЗ) обновить графики прививок от COVID-19 для каждой области
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента по итогам селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского.
Согласно сообщению, во время совещания Шмыгаль поручил министру здравоохранения Виктору Ляшко безотлагательно обновить и утвердить график прививок для каждой области. Руководители облгосадминистраций должны подать графики пунктам, утвердить и проконтролировать их соблюдение.
Зеленский, со своей стороны, поручил отслеживать ситуацию с работой центров вакцинации в регионах в течение недели, особенно в выходные.
"Вполне понятно, что людям удобнее сделать прививку в субботу и воскресенье. Задача МЗ и местных властей - обеспечить такую возможность", - цитирует пресс-служба слова президента.
Зеленский также в очередной раз подчеркнул необходимость ускорения темпов вакцинации. Отдельно он акцентировал на необходимости комплексного подхода к информационной кампании среди украинцев о важности прививок.
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