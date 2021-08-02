Шмыгаль поручил Минэкономики и Фонду госимущества подготовить перечень объектов для приватизации на 2022-2023 годы

Об этом Шмыгаль написал в Telegram.



"Дал задание Минэкономики совместно с Фондом госимущества в течение месяца подготовить перечень объектов для приватизации на 2022-2023 годы", - написал премьер-министр.



Он отметил, что в этом году от аукционов планируют привлечь в государственный бюджет в 12 млрд грн, что в сумме больше, чем за последние 5 лет. Шмыгаль также напомнил, что по итогам 2020 года доходы от приватизации составили 2,25 млрд грн.



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