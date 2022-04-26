Шмыгаль попросил премьера Румынии ускорить открытие пункта пропуска Дьяковцы – Раковец
Сегодня, 26 апреля, Киев посетил премьер-министр Румынии Николае Чуке, обсудивший с украинским премьером и президентом поддержку пострадавших от войны людей, экономическую безопасность и восстановление Украины
Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"В контексте блокирования Россией украинских портов с целью создать продовольственный кризис в мире, мы подняли вопрос расширения уже созданных экспортных коридоров по территории Румынии и использования дополнительных возможностей румынских морских портов. Также предложил рассмотреть возможность скорейшего открытия пункта пропуска "Дяковцы (Украина) - Раковец (Румыния)", чтобы увеличить транзитный потенциал между нашими странами. Рассказал о плане восстановления Украины. Рассчитываем на активное участие Румынии в этом процессе", - написал Шмыгаль.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил , что каждый такой визит – важный сигнал солидарности с украинским народом.
"Ценим оборонную поддержку Румынии, гуманитарную помощь и четкую позицию по поводу санкционной политики. Рассчитываем на поддержку будущего Украины в Европейском Союзе", - написал Зеленский.
- Добавим, что с 17 апреля Румыния запретила российским кораблям входить в свои порты, в то же время в румынских портах имеют приоритет украинские суда.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.93
Покупка 30.93Продажа 32.01
-
EUR
Покупка 33.03Продажа 34.4
- Актуальное
- Важное