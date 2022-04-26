Шмыгаль попросил премьера Румынии ускорить открытие пункта пропуска Дьяковцы – Раковец

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В контексте блокирования Россией украинских портов с целью создать продовольственный кризис в мире, мы подняли вопрос расширения уже созданных экспортных коридоров по территории Румынии и использования дополнительных возможностей румынских морских портов. Также предложил рассмотреть возможность скорейшего открытия пункта пропуска "Дяковцы (Украина) - Раковец (Румыния)", чтобы увеличить транзитный потенциал между нашими странами. Рассказал о плане восстановления Украины. Рассчитываем на активное участие Румынии в этом процессе", - написал Шмыгаль.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил , что каждый такой визит – важный сигнал солидарности с украинским народом.

"Ценим оборонную поддержку Румынии, гуманитарную помощь и четкую позицию по поводу санкционной политики. Рассчитываем на поддержку будущего Украины в Европейском Союзе", - написал Зеленский.

Добавим, что с 17 апреля Румыния запретила российским кораблям входить в свои порты, в то же время в румынских портах имеют приоритет украинские суда.

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