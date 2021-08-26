Шмыгаль пообещал восстановления студенческих общежитий со следующего года: одобрена концепция программы

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.



"В Украине существует комплексная проблема обеспечения студентов качественными условиями проживания в общежитиях. Многие слышали о практике поселения в небольшие комнаты по 5 и более человек, а некоторые вообще не может получить место в общежитии. Ситуация однозначно требует решения", - написал Шмыгаль.



Премьер добавил, что в трехмесячный срок Министерство образования совместно с органами местного самоуправления должно представить проект программы для дальнейшего утверждения и осуществления.

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