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Шмыгаль пообещал, что закупка продуктов питания для военных ВСУ станет прозрачной

9 мая, 2023 вторник
17:48
Экономика

Правительство продолжает изменять подходы к закупке оборонной продукции. Приобретение продуктов питания для украинских военных станет прозрачным

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Так, на время военного положения закупки будут разделены на две группы.

"Первая группа – это оружие, техника и другая продукция оборонного назначения. Информация об этих закупках останется закрытой", – пояснил Шмыгаль.

Зато данные о закупках продуктов питания для ВСУ будут в открытом доступе.

"Вторая группа – это, например, продукты питания для нашей армии. Теперь заказчик будет заранее обнародовать объявления о такой закупке, и это объявление будет включать информацию об ориентировочных объемах, условиях и сроках поставок", - рассказал глава правительства.

"Также в электронной системе будут обнародоваться отчеты о закупках, если они заключались без электронной системы", - добавил он.

  • Информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов.
  • Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить замминистра обороны Вячеслава Шаповалова.
  • Также был уволен с должности директор департамента закупок при Министерстве обороны Украины Богдан Хмельницкий, который связывается со скандалом по продуктам для ВСУ.
Новости
Украина
военные силы Украины
Денис Шмыгаль
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