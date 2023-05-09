Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Так, на время военного положения закупки будут разделены на две группы.

"Первая группа – это оружие, техника и другая продукция оборонного назначения. Информация об этих закупках останется закрытой", – пояснил Шмыгаль.

Зато данные о закупках продуктов питания для ВСУ будут в открытом доступе.

"Вторая группа – это, например, продукты питания для нашей армии. Теперь заказчик будет заранее обнародовать объявления о такой закупке, и это объявление будет включать информацию об ориентировочных объемах, условиях и сроках поставок", - рассказал глава правительства.

"Также в электронной системе будут обнародоваться отчеты о закупках, если они заключались без электронной системы", - добавил он.