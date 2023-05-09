Шмыгаль пообещал, что закупка продуктов питания для военных ВСУ станет прозрачной
Правительство продолжает изменять подходы к закупке оборонной продукции. Приобретение продуктов питания для украинских военных станет прозрачным
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Так, на время военного положения закупки будут разделены на две группы.
"Первая группа – это оружие, техника и другая продукция оборонного назначения. Информация об этих закупках останется закрытой", – пояснил Шмыгаль.
Зато данные о закупках продуктов питания для ВСУ будут в открытом доступе.
"Вторая группа – это, например, продукты питания для нашей армии. Теперь заказчик будет заранее обнародовать объявления о такой закупке, и это объявление будет включать информацию об ориентировочных объемах, условиях и сроках поставок", - рассказал глава правительства.
"Также в электронной системе будут обнародоваться отчеты о закупках, если они заключались без электронной системы", - добавил он.
- Информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов.
- Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить замминистра обороны Вячеслава Шаповалова.
- Также был уволен с должности директор департамента закупок при Министерстве обороны Украины Богдан Хмельницкий, который связывается со скандалом по продуктам для ВСУ.
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