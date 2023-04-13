Шмыгаль подписал с USAID соглашение, которое увеличит поток иностранных инвестиций в Украину
Во время визита в Вашингтон премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал с USAID соглашение, которое увеличит поток иностранных инвестиций в нашу страну
Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.
"Администратор USAID Саманта Пауэр встретилась с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, чтобы обсудить экономическое восстановление Украины и совместные обязательства Соединенных Штатов и Украины по прозрачности и подотчетности", - рассказали в посольстве.
В ходе встречи было подписано новое соглашение между USAID - US Agency for International Development, US International Development Finance Corporation и Украиной, целью которой является содействие в привлечении частного сектора и увеличении прямых иностранных инвестиций, отметили в дипведомстве.
- 12 апреля Шмыгаль прибыл в Вашингтон для встречи с чиновниками США и мировыми фининституциями.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.33
Покупка 37.33Продажа 38.13
-
EUR
Покупка 40.49Продажа 41.34
- Актуальное
- Важное