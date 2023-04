Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.

"Администратор USAID Саманта Пауэр встретилась с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, чтобы обсудить экономическое восстановление Украины и совместные обязательства Соединенных Штатов и Украины по прозрачности и подотчетности", - рассказали в посольстве.

В ходе встречи было подписано новое соглашение между USAID - US Agency for International Development, US International Development Finance Corporation и Украиной, целью которой является содействие в привлечении частного сектора и увеличении прямых иностранных инвестиций, отметили в дипведомстве.