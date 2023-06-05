Шмыгаль: первые группы украинских пилотов отправились на обучение в Великобританию
Украина отправила первые группы своих пилотов в Британию, где они пройдут обучение по управлению истребителями
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.
Глава правительства рассказал, что об этом шла речь во время встречи с министром иностранных дел Британии Джеймсом Клэверли. В частности, они обсуждали темы вооруженной поддержки, восстановления страны и интеграции в НАТО.
"Поблагодарил за непоколебимую поддержку по всем направлениям, от военного до санкционного и гуманитарного. За лидерство в создании коалиции истребителей и за готовность учить наших пилотов. Первые группы уже отправлены в Британию", - написал Шмигаль.
Премьер также добавил, что ВСУ на поле боя перестраиваются на стандарты НАТО. Поэтому, по его убеждению, на саммите Альянса, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля, наша страна должна услышать месседжи о будущем в НАТО.
Шмыгаль также призвал британского министра ужесточить санкции против России, в том числе по экспорту товаров двойного назначения.
"Приветствуем участие Британии в быстром восстановлении. В частности, в восстановлении шести мостов в Киевской области. Надеемся на скорую разработку компенсационного механизма. Россия должна заплатить за все разрушенное", - добавил премьер.
- Напомним, еще в мае официальный Лондон согласился провести для украинских пилотов наземные тренировки. В Великобритании должна пройти наземная часть подготовки украинских пилотов к работе с истребителями F-16. Тогда Украина готова была отправить на обучение 20 военных.
- В понедельник, 5 мая, в Украину прибыл министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли. В ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским они обсудили ожидания Украины от Вильнюсского саммита НАТО, продвижение нашей формулы мира и подготовку Глобального саммита для ее реализации, а также Лондонскую международную конференцию по восстановлению Украины.
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