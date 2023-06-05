Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

Глава правительства рассказал, что об этом шла речь во время встречи с министром иностранных дел Британии Джеймсом Клэверли. В частности, они обсуждали темы вооруженной поддержки, восстановления страны и интеграции в НАТО.

"Поблагодарил за непоколебимую поддержку по всем направлениям, от военного до санкционного и гуманитарного. За лидерство в создании коалиции истребителей и за готовность учить наших пилотов. Первые группы уже отправлены в Британию", - написал Шмигаль.

Премьер также добавил, что ВСУ на поле боя перестраиваются на стандарты НАТО. Поэтому, по его убеждению, на саммите Альянса, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля, наша страна должна услышать месседжи о будущем в НАТО.

Шмыгаль также призвал британского министра ужесточить санкции против России, в том числе по экспорту товаров двойного назначения.

"Приветствуем участие Британии в быстром восстановлении. В частности, в восстановлении шести мостов в Киевской области. Надеемся на скорую разработку компенсационного механизма. Россия должна заплатить за все разрушенное", - добавил премьер.