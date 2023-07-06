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Обновлено

Шмыгаль озвучил основные задачи правительства по безопасности украинцев

6 июля, 2023 четверг
11:40
Украина

Правительство принимает меры по усилению безопасности украинцев. Одной из приоритетных задач власти является обустройство комфортных и качественных укрытий

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Из-за российской агрессии Украина полностью переосмысливает стандарты внутренней безопасности. Вместе с вице-премьер-министром Михаилом Федоровым, секретарем СНБО Алексеем Даниловым, министрами Алексеем Резниковым, Игорем Клименко, Александром Камышиным и представителями ВСУ провели совещание по одному из топ-10 безопасности и обороны "Украинский щит", – написал он.

Три шага для усиления безопасности украинцев

По его словам, первоочередной задачей является создание разветвленной сети качественных укрытий. Шмыгаль подчеркнул, что работа в этом направлении уже ведется, средства выделены, ответственные назначены.

"Вторая задача – безопасность публичного пространства. Речь о дополнительных мерах безопасности в публичных местах: сканеры, видеокамеры, тревожные кнопки. Особое внимание уделили обсуждению безопасности в учебных заведениях", - рассказал Шмыгаль.

"Неотъемлемый элемент новой среды безопасности - это привлечение ветеранов к этой работе", - добавил он.

Третье направление - проведение гуманитарного разминирования.

"Каждую неделю саперы обследуют тысячи гектаров земли и уже уничтожили десятки тысяч мин, ракет и снарядов. Мобилизуем ресурсы, чтобы этот процесс не занимал десятилетия", - подчеркнул глава правительства.

Развитие армии

Также Шмыгаль акцентировал внимание на необходимости создания новой украинской армии.

"Первоочередная задача - завершить переход Сил безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО. Во всех аспектах: от техники и оружия к планированию и анализу", - написал он.

По словам главы правительства, после завершения войны Украина откажется от старой концепции призыва.

"Основой нашей обороны станет профессиональная армия. Одновременно будут созданы два компонента резерва. Все военнообязанные будут постоянно проходить обязательные учения по определенным военным специальностям", - уточнил Шмыгаль.

Также он отметил необходимость наращивания собственного производства оружия и техники.

"Частный бизнес должен стать полноценным партнером государства в военно-промышленном комплексе. Будет создана новая система оборонных закупок, которая будет включать активное взаимодействие с международными партнерами и долгосрочное бюджетное планирование", - рассказал глава правительства.

Также на совещании обсудили вопросы военно-патриотического воспитания и развития системы национального сопротивления.

Ситуация с безопасностью в Украине: что с укрытиями

В ночь на 1 июня Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву с использованием баллистических ракет. В Деснянском районе одним из укрытий, куда с началом воздушной тревоги побежали прятаться люди, было подземное помещение поликлиники №3, однако там было закрыто. В результате падения обломков сбитой ракеты возле закрытого укрытия погибли три человека.

Президент Владимир Зеленский поручил проверить все укрытия по Украине после того, как 1 июня в результате падения обломков сбитой ракеты возле закрытого укрытия в Киеве погибли три человека.

Впоследствии ГСЧС сообщила, что в Украине проинспектировали более 99% общего количества укрытий – это около 63 тыс. объектов. Из них около трети оказались закрыты или непригодны к использованию.

23 июня на заседании СНБО было принято решение ужесточить ответственность за ненадлежащее содержание укрытий. 26 июня президент Зеленский своим указом ввел это действие в действие.

В МОН отмечали, что укрытиями обеспечено 67,8% учебных заведений.

Новости
Война с Россией
Денис Шмыгаль
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