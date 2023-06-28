Об этом говорится в ответе Шмыгаля на петицию , опубликованную на сайте правительства.

"По результатам опроса пассажиров и анализа реализации выделенных мест в указанных купе, будет принято решение о дальнейшем предоставлении услуги во всех поездах, курсирующих во внутреннем и международном сообщениях", – отметил глава правительства.

По его словам, УЗ также принимает меры, направленные на повышение уровня комфорта и безопасности во время поездок железнодорожным транспортом. В частности, речь идет о системах видеонаблюдения и кнопках вызова проводника.

Что известно о женских купе

23 мая Укрзализныця объявила о пилотном проекте по введению женских купе в поездах. Этому предшествовала петиция, в которой украинки просили создать отдельные вагоны для женщин для их безопасности.

12 июня УЗ открыла продажу билетов в женские купе . Купить билеты можно начиная с 30 июня. Женские купе запустили на четырех наиболее популярных направлениях: Днепр – Трускавец, Киев – Кривой Рог, Харьков – Львов, Киев – Ужгород. Стоят они так же, как и билеты в обычные купе. Приобрести их можно только через мобильное приложение.

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