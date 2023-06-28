Шмыгаль ответил на петицию о введении женских купе во всех поездах Укрзализныци
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что решение о масштабировании проекта услуги женских купе на все поезда будет принято по окончании тестового периода
Об этом говорится в ответе Шмыгаля на петицию , опубликованную на сайте правительства.
"По результатам опроса пассажиров и анализа реализации выделенных мест в указанных купе, будет принято решение о дальнейшем предоставлении услуги во всех поездах, курсирующих во внутреннем и международном сообщениях", – отметил глава правительства.
По его словам, УЗ также принимает меры, направленные на повышение уровня комфорта и безопасности во время поездок железнодорожным транспортом. В частности, речь идет о системах видеонаблюдения и кнопках вызова проводника.
Что известно о женских купе
23 мая Укрзализныця объявила о пилотном проекте по введению женских купе в поездах. Этому предшествовала петиция, в которой украинки просили создать отдельные вагоны для женщин для их безопасности.
12 июня УЗ открыла продажу билетов в женские купе . Купить билеты можно начиная с 30 июня. Женские купе запустили на четырех наиболее популярных направлениях: Днепр – Трускавец, Киев – Кривой Рог, Харьков – Львов, Киев – Ужгород. Стоят они так же, как и билеты в обычные купе. Приобрести их можно только через мобильное приложение.
Читайте также: Укрзализныця вводит отдельные купе для женщин (экспериментально): решит ли реформа острые вопросы
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.74
Покупка 36.74Продажа 37.48
-
EUR
Покупка 40.38Продажа 41.27
- Актуальное
- Важное